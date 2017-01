D3 amateurs: privé de Chaabi, le RFB récupère Falzone contre Tournai

Le derby entre les Francs Borains et Tournai approche. Nicolas Huysman sera privé de Chaabi, suspendu, mais retrouvera Falzone.

Dimanche après-midi, contre Tournai, le coach du RFB pourra également s’appuyer sur Aaziz qui n’est plus malade et qui a réintégré le groupe. Chaabi, auteur d’un doublé contre Ganshoren, ne sera pas de la partie et devrait laisser sa place à Falzone, qui rentre de suspension, en pointe de l’attaque.