Officiel: le Brésilien Danilo prêté au Standard (vidéo)

Annoncé depuis quelques jours, le prêt (six mois) du milieu de terrain brésilien de Braga a été officialisé par le club liégeois.

Le Standard de Liège et le Sporting Braga ont trouvé un accord pour le jeune milieu de terrain brésilien (20 ans) est prêté aux Rouches jusqu’à la fin de cette saison (sans option d’achat). Danilo (20 ans) a commencé sa carrière professionnelle en 2014 au Vasco da Gama (Brésil) avant d’être transféré au Sporting Braga en 2015. Depuis, il a été prêté successivement au FC Valence et à Benfica. L’international espoir a également été finaliste de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2015 avec l’équipe du Brésil.

« Danilo est un jeune médian talentueux alliant physique et technique. Déjà doté d’une certaine expérience, notamment en Liga, il est à la recherche de plus de temps de jeu et il a hâte de découvrir notre compétition », s’est exprimé Olivier Renard, le directeur sportif, sur le site web du Standard.

Les Rouches pourront déjà profiter de ses services à Eupen, demain, puisqu’il est qualifié et fait partie du groupe qui se déplacera au Kehrweg.