Sept suspects d'un dossier de terrorisme relaxés après audition

Les sept personnes interpellées mercredi matin dans le cadre d’une enquête sur des faits de terrorisme ont été relaxées après audition, a indiqué mercredi le parquet fédéral. Le dossier portait sur de potentiels combattants de retour de Syrie et n’a aucun lien avec les enquêtes concernant les attentats perpétrés à Bruxelles et Paris, précise le parquet.

Huit perquisitions ont été menées par la police judiciaire fédérale de Bruxelles et les unités spéciales de la police fédérale dès 05h00 mercredi. Elles ont été effectuées dans les rues Ransfort et des Quatre-Vents à Molenbeek-Saint-Jean, à deux adresses à Schaerbeek, une à Laeken et une à Anderlecht. Sept personnes ont interpellées lors de ces perquisitions et ont été remises en liberté dans le courant de la journée à l’issue de leur audition.

Ces sept personnes faisaient partie d’une même famille radicalisée de Molenbeek-Saint-Jean. Il y a quelques années, un autre membre de cette famille a gagné la Syrie pour y rejoindre les rangs du groupe terroriste Etat Islamique. La famille avait récemment fait savoir que cet homme était décédé mais la police et les services de sécurité le soupçonnait d’être toujours envie et d’être revenu en Belgique. C’est dans ce contexte que des perquisitions ont eu lieu mercredi matin chez différents membres de sa famille.

L’homme qui était dans le viseur des enquêteurs n’a pas été trouvé et ces derniers envisagent à présent qu’il pourrait en effet être décédé. Ni armes ni explosifs n’ont été découverts au cours des huit perquisitions.