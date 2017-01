Actes sexuels: Aydin est accusé d'avoir forcé des jeunes filles à s'exposer sur internet

Aydin C., dont seul le prénom est révélé par les autorités pour respecter la présomption d’innocence, avait été interpellé en 2014 après que Facebook eut averti la police néerlandaise qu’un « sextorqueur » opérait depuis les Pays-Bas.

La « sextorsion » est une escroquerie visant à faire chanter quelqu’un en obtenant par la ruse des photos pornographiques soit pour les monnayer soit pour en obtenir d’autres.

Aydin C. est accusé d’avoir ainsi harcelé sur internet des dizaines de jeunes filles qui se trouvaient aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège, aux États-Unis et au Canada. Il fait l’objet de 72 accusations, notamment de production et détention de pornographie infantile, chantage, fraude et possession de stupéfiants.

Durant l’audience, le prévenu, ses longs cheveux grisonnants glissés derrière ses oreilles, est resté appuyé contre sa chaise et n’a pas répondu aux questions du juge.

« Je nie toutes les accusations », a-t-il déclaré aux juges, ajoutant qu’il ne prendrait la parole que pour la déclaration prévue en fin de procès.

« Nous contestons qu’il y ait un lien véritable entre les preuves présentées et mon client », a souligné l’avocat de la défense Robert Malewicz auprès de l’AFP. « Nous plaiderons l’acquittement. »

Selon le ministère public, « il s’est fait passer en ligne pour une jeune femme et a établi des relations de confiance avec 34 jeunes filles, parvenant ensuite à les faire poser nues en face d’une webcam ».

Une fois les images en sa possession, son ton changeait et il commençait alors à les menacer de montrer les images à leurs parents, proches et amis d’école si elles ne faisaient pas ce qu’il leur demandait, d’après l’accusation.

Le prévenu est accusé d’avoir utilisé des dizaines de pseudos comme « Tyler Boo » et « Kelsy Rain » ainsi que des ruses informatiques, comme un programme s’appliquant aux images par webcam avec lequel il faisait croire aux jeunes filles qu’elles discutaient en direct avec une fille du même âge.

Cinq hommes, en Australie principalement, ont également été piégés par Aydin C. qui se serait présenté comme un jeune garçon et les aurait ensuite menacés de dévoiler leur orientation sexuelle.

Après ce procès, qui pourrait prendre des années, Aydin C. doit être extradé au Canada pour être jugé dans une autre affaire de « sextorsion » à la suite de laquelle une Canadienne de 15 ans, Amanda Todd, s’était suicidée en 2012.

À Amsterdam, le juge Karel Brunner a rappelé que l’affaire Amanda Todd est une affaire distincte même si elle surgissait « régulièrement dans le dossier ».

L’adolescente avait publié son histoire sur YouTube. Un prédateur l’avait persuadée de lui montrer ses seins via webcam, puis s’était vengé en affichant sa photo sur internet après qu’elle avait refusé de lui « faire un show ».

Son décès avait provoqué un immense émoi au Canada et lancé un débat sur les dangers de la cyber-intimidation.