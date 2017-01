L'asbl montoise Futurocité mesure la qualité de l'air dans les bâtiments publics et les écoles

Futurocité, une asbl installée dans le parc Initialis à Mons, a développé à l’aide d’une start-up namuroise un projet visant à sensibiliser les communes à l’importance de la qualité de l’air au sein des bâtiments et des écoles publics. Celle-ci joue en effet un rôle essentiel pour le bien-être des occupants.

74 capteurs ont été distribués, essentiellement en Wallonie et à Bruxelles. (méd. : N. Installé)

Maux de tête, baisse de la concentration, mauvaises odeurs… On n’en a pas toujours conscience mais un local mal aéré peut engendrer un sentiment d’inconfort et avoir une influence néfaste sur la productivité. « C’est assez insidieux. Par exemple, dans une école, lorsque beaucoup d’élèves sont dans une classe, ils vont avoir tendance à s’assoupir, » explique Nicolas Installé, consultant en intelligence urbaine à Futurocité. Cette asbl montoise a développé, à l’aide de la start-up namuroise Thingsplay, un projet à destination du secteur public, visant à sensibiliser les communes et les écoles, à l’importance de maintenir une bonne qualité de l’air dans les bâtiments.

Concrètement, des capteurs installés dans des locaux permettent de savoir en temps réel si l’air est sain.

râce à un site internet (www2.cadastre-energetique.be), les responsables désignés au sein de la commune ou de l’école peuvent visualiser le taux de CO 2 mais également avoir accès à un historique.

Lorsque le CO 2 est trop élevé, une simple solution s’impose alors en l’absence d’un système de ventilation : ouvrir la fenêtre ! « A l’heure actuelle, la plupart des gens sont sensibles à la problématique du gaspillage énergétique. Cependant, s’il y a un message à faire passer c’est qu’il ne faut pas opposer performances énergétiques et qualité de l’air. Contrairement à ce qu’on peut penser, ouvrir une fenêtre un quart d’heure ne va pas diminuer la température d’une pièce, » souligne ce consultant. Une quarantaine de communes ont déjà fait part de leur intérêt et ont sollicité les services de Futurocité. 74 dispositifs connectés ont été distribués.

L’association située dans le parc Initialis est subventionnée par la Région wallonne et par toute une série d’entreprises de pointe. Sur simple demande des communes, deux capteurs peuvent être mis en place gratuitement au sein des bâtiments publics. Pour tout renseignement, contactez-les au 065/267.000 ou surfez sur le site www.futurocite.be

