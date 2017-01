Pas de date belge pour la tournée 2017 de Céline Dion

Dans le cadre de cette tournée 2017, Céline Dion va donner des concerts en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France (voir toutes les dates sur son site).

La chanteuse sera à Bordeaux le 29 juin, à Villeneuve d’Ascq le 1er juillet, à Paris (AccordHotels Arena ) les 4 et 5 juillet, à Lyon le 12 juillet, à Marseille le 18 juillet et à Nice le 20 juillet.

Pour le 1er juillet (Villeneuve d’Ascq), lieu le plus proche de Belgique, la billetterie ouvrira vendredi 3 février avec des préventes réservées aux fans dès le 26 janvier.

Céline est fière d’annoncer la tournée / Céline is proud to announce her upcoming tour CÉLINE DION LIVE 2017. -TC #CélineLive2017 pic.twitter.com/LBKXqco9Oq