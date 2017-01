Lens: victime d'un vol, l'association «Amour de Galgos» est en difficulté

Coup dur pour l’association Amour de Galgos de Montignies-Lez-Lens. Celle-ci se bat pour sauver et offrir une autre vie aux lévriers espagnols. Victimes d’une tradition cruelle, ces chiens qui sont élevés pour chasser le lièvre sont torturés lorsqu’ils perdent une course. L’asbl s’est récemment fait dérober une remorque qui contenait une grosse quantité de matériel. Le préjudice s’élève à près de dix mille euros. Et comble de malchance, la compagnie d’assurances refuse d’intervenir. Afin de poursuivre ses très louables activités, celle-ci lance donc un appel aux dons.

Chaque année en Espagne, ce sont près de 50.000 galgos et podencos qui sont sacrifiés. Ces lévriers espagnols sont généralement élevés pour la chasse et une fois la saison terminée, les chiens sont éliminés de la façon la plus cruelle.

Le châtiment que réservent les maîtres à leur animal dépend de leurs « performances » et les propriétaires ne manquent pas d’imagination lorsqu’il s’agit « laver leur honneur » en punissant les animaux les moins compétitifs. Pourvu que l’agonie soit lente.

Des chiens sont ainsi pendus avec les pattes arrières touchant à peine le sol, affamés, jetés dans des puits, amputés, utilisés comme appâts vivants pour la pêche, traînés derrière une voiture, brûlés vifs…

Si de plus en plus d’Espagnols s’insurgent contre ces pratiques, à l’instar de la corrida, celles-ci subsistent dans les milieux ruraux. Heureusement, des refuges en Espagne se chargent de recueillir et de soigner les galgos abandonnés ou qui ont survécu à leur supplice. Et des associations comme Amour de Galgos à Montignies-lez-Lens tâchent de trouver une famille d’accueil en Belgique. Une tâche qui n’est pas simple : après avoir subi des mauvais traitements, ces braves bêtes sont souvent traumatisées.

Néanmoins, l’activité de l’association à Montignies-les-Lens est aujourd’hui mise en péril. Le 12 janvier dernier, la présidente de l’asbl a découvert qu’une remorque remplie leur avait été dérobée sur le parking, Val de la Marquette. Le préjudice a été évalué à près de 10.000 euros. Comble de malchance, l’assurance a refusé d’intervenir. « C’est une vraie catastrophe ! Notre association va avoir neuf ans. Cela a pris des années pour collecter ce matériel. Nous devons à présent repartir à zéro…, » confie Mme Dely, la présidente.

Un appel aux dons est donc lancé. Si vous aimez les animaux, si le sort des Galgos vous émeut, n’hésitez pas à soutenir cette association. Surfez sur le site www.amourdegalgos.be ou sur leur page Facebook « Amour de Galgos asbl » ou contactez le 0488/27.87.64.

