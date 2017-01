Nouveau drame dans les Abruzzes: un hélicoptère de secours s'écrase, six morts

Les six personnes qui se trouvaient à bord d’un hélicoptère de secours qui s’est écrasé mardi matin dans les Abruzzes sont mortes, a annoncé la préfecture de police de L’Aquila. Un crash qui n’a rien à voir avec l’avalanche ou les récents tremblements de terre.

« Six personnes ont trouvé la mort. Les équipes de secours qui sont arrivées à la carcasse de l’appareil ont récupéré à divers endroits dans la neige les corps des personnes décédées », a déclaré un porte-parole de la police à l’AFP. « L’hélicoptère venait d’effectuer une mission de secours sur les pistes de ski et il tournait quand il s’est écrasé dans un étroit couloir, non loin des pistes de ski. Il est tombé d’une hauteur de 600 mètres. »

Lors des missions de ce type, ces hélicoptères des services de secours partent avec un équipage de cinq personnes : deux pilotes, un médecin, une infirmière et un secouriste alpin. La sixième victime étant le skieur qui avait été secouru quelques instants plus tôt sur les pistes de la station de Campo Felice.

L’hélicoptère n’était pas engagé dans le vaste dispositif de secours mis en place après les chutes de neige historiques la semaine dernière, le séisme et l’avalanche meurtrière de mercredi dans la région.

L’appareil a lancé un signal de détresse et des témoins ont rapporté avoir entendu une forte explosion. L’agence nationale pour la sécurité des vols a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de l’accident, qui s’est produit par mauvais temps, avec un épais brouillard présent sur la zone.