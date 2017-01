Plus de 50.000 Belges se sont engagés à ne pas boire d'alcool en février

Une semaine avant le début de la campagne «Tournée minérale» lancée fin novembre par la Fondation contre le Cancer, plus de 50.000 Belges se sont déjà inscrits pour relever le défi de ne pas boire d’alcool pendant le mois de février, indiquent mardi les organisateurs, précisant que ce nombre devrait encore augmenter «de manière significative» dans les jours à venir. La Fondation contre le Cancer parle d’ores et déjà de «succès» pour l’initiative.

La campagne «Tournée Minérale» invite tous les Belges à stopper leur consommation d’alcool durant le mois de février. «En y participant, vous offrez un mois de récupération à votre corps et apprenez à vous détacher de vos habitudes liées à la consommation d’alcool. (...) L’alcool, même en faible consommation, a un impact sur les organes du corps. On compte également environ 200 maladies qui y sont liées», soulignent les organisateurs dans un communiqué mardi.

Avec plus de 50.666 inscrits, les initiateurs du projet ont déjà triplé leur objectif initial, alors fixé à quelque 15.000 participants.

Plusieurs personnalités ont par ailleurs montré leur soutien à «Tournée Minérale», à l’instar des ministres Kris Peeters et Sophie Wilmes, ainsi que du journaliste Christophe Deborsu. Des entreprises ont également décidé de former une équipe pour l’occasion. C’est le cas notamment de Randstad, Agfa et de plusieurs villes flamandes.

La campagne vise en outre à amasser des fonds pour la recherche en cancérologie. «Les participants peuvent faire eux-mêmes un don à la Fondation contre le Cancer ou peuvent également demander à leurs amis ou aux membres de leur famille de les sponsoriser pendant le mois sans alcool. C’est une belle motivation supplémentaire! Vous vous lancez non seulement le défi à vous-même mais vous mettez également vos parents, vos amis et vos collègues à contribution en soutenant la recherche contre le cancer», souligne le Dr. Mathijs Goossens de la Fondation contre le Cancer.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusque début février sur www.tourneeminerale.be.