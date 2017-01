Lors des attentats de Bruxelles, Américains et Juifs étaient les cibles recherchées à l'aéroport

Le commando jihadiste qui a attaqué l’aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016 a ciblé en particulier des passagers américains et sans doute aussi des juifs, a appris l’AFP de sources concordantes informées de l’enquête conduite en Belgique.

Ce matin-là, vers 8h, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui font exploser leurs bombes au milieu des voyageurs massés à l’enregistrement dans l’aéroport, tuant 16 personnes, un bilan qui doublera avec l’explosion provoquée une heure plus tard par un autre kamikaze, Khalid El Bakraoui, frère d’Ibrahim, dans une station de métro proche des institutions européennes.

Des cibles précises

Au moins 16 nationalités ont été recensées parmi les 32 morts de cette double attaque de Bruxelles, revendiquée par l’organisation Etat islamique, et une quarantaine parmi les quelque 400 blessés. Mais à l’aéroport, le commando d’assaillants avait «des cibles assez particulières» et voulait s’en prendre prioritairement à des Américains, et semble-t-il aussi à des juifs, a expliqué à l’AFP un enquêteur sous couvert de l’anonymat.

Ce dernier dit s’appuyer notamment sur des images de vidéosurveillance tournées dans le hall des départs de l’aéroport international Bruxelles-Zaventem. Ces images montrent en particulier un des kamikazes qui «semble se diriger précipitamment vers deux juifs orthodoxes» en habit traditionnel.

Comptoirs d’enregistrement visés

Une autre source, au sein de l’administration américaine, confirme ce ciblage relativement précis «de comptoirs d’enregistrement américain, russe et israélien», c’est-à-dire de passagers en attente de vols vers ces pays.

«Dès le début (de l’enquête), il y avait des indications» en ce sens, affirme cette source américaine, et «elles se sont confirmées avec les investigations ultérieures, y compris avec l’audition de Mohamed Abrini», le troisième assaillant de l’aéroport qui lui ne s’est pas fait exploser et a fui.

« Les Israéliens les obsèdent »

A l’aéroport, «on sait qu’ils voulaient viser des Américains (...) Ils ont attaqué le check-in de Delta Airlines, l’endroit d’où partaient les compagnies américaines», assure l’enquêteur qu’a rencontré l’AFP à Bruxelles.

Et si le ciblage de Russes reste à ce stade une «option» à éclaircir dans l’enquête, la motivation antisémite ou anti-israélienne fait peu de doute, selon lui. «On sait que les Israéliens les obsèdent aussi», affirme cette source, en expliquant que Najim Laachraoui s’est fait exploser à proximité de deux juifs orthodoxes soudain pris pour cible.