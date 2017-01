Publifin: Ecolo et Vega regrettent "le refus" de tenir un débat au conseil communal de Liège

«Malgré plusieurs demandes exprimées en ce sens, notamment lors de la commission du bourgmestre de ce mercredi 17 janvier, les trois partis traditionnels (PS, cdH et MR, ndlr) ont fait barrage à ce sain exercice démocratique qu’est le débat public», ont déploré lundi soir les groupes Ecolo et Vega, alors que se tenait le conseil communal de Liège.

Les groupes Ecolo et Vega souhaitent dès lors que puisse avoir lieu rapidement un débat de fond dans le dossier Publifin afin que soient évoqués «constructivement les trois enjeux communaux directs, à savoir la clarification de l’objet de Publifin, le contrôle de celle-ci par les entités concernées, dont Liège-Ville, au moyen des règles de transparence sur base de la législation wallonne existante mais à ce stade non-appliquée et la plus-value de Publifin pour Liège, dont particulièrement l’emploi et l’ancrage du centre de décision».

Seul le PTB+ a eu l’occasion de s’exprimer sur l’affaire Publifin dans le cadre d’une interpellation au conseil communal. «Nos intercommunales doivent être gérées comme de bonnes entreprises publiques et être donc contrôlées par la population, avec transparence», a souligné son chef de groupe, Raoul Hedebouw.

Il a notamment évoqué l’information judiciaire qui a été ouverte par le parquet général de Liège et la possibilité que les intérêts de la ville aient été bafoués.

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), a répondu que le collège a toujours veillé à défendre les intérêts de la ville et qu’il continuera de le faire.

«Dans l’attente de l’avis émanant de l’administration wallonne, vraisemblablement pour demain, et selon les possibilités que nous aurons d’avoir un débat sur le dossier en fonction de l’information judiciaire, je suis d’accord pour dire que nous avons besoin d’un débat. Les questions relayées sont intéressantes et nous organiserons un débat de la manière la plus appropriée, en commission ou en séance publique», a conclu M. Demayer.