On connaît le titre du prochain "Star Wars": "Le Dernier Jedi"

Le film, sur lequel n’a filtré aucune autre précision, est réalisé par Rian Johnson et doit sortir le 15 décembre.

«Nous avons les plus grands fans dans cette galaxie, ou n’importe quelle autre. Pour les remercier, on voulait qu’ils soient les premiers à connaître le titre du prochain chapitre de la saga Skywalker: Star Wars — Le Dernier Jedi», ont indiqué les studios dans un communiqué.

Dans la chronologie, ce nouvel opus suit celui sorti en 2015, «Le Réveil de la Force».

Une question, forcément: qui est ce dernier Jedi ?...

Fans et experts ont immédiatement commencé à spéculer: peut-il s’agir de Luke Skywalker (joué par Mark Hamill) ? Ou de Rey (Daisy Ridley) ? Certains notaient également que le mot «Jedi» peut être singulier et pluriel, auquel cas le titre en version originale pourrait faire allusion à plusieurs personnes...

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq