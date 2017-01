La SWL souhaiterait mettre Toit & Moi sous tutelle - Toit & Moi réagit

Alain Rosenoer, le directeur général de la SWL (société wallonne du logement), recommanderait la mise sous tutelle de Toit & Moi, selon une fuite publiée ce lundi dans La Libre Belgique. Le rapport d’Alain Rosenoer sera soumis cet après-midi au conseil d’administration de la SWL qui, selon toute vraisemblance, l’approuvera. Mais même alors, ces recommandations n’auront qu’une valeur d’avis, souligne le porte-parole de la SWL. C’est au ministre Furlan qu’appartiendra la décision de les appliquer ou non (et donc, de mettre ou non sous tutelle la société Toit & Moi).

A l’origine du bras de fer entre Toit & Moi et la SWL (bras de fer qui dure depuis l’été dernier) : trois marchés de travaux sur les tours de la cité du Coq à Jemappes, en 2014 et 2015. Selon la SWL les procédures de marchés publics n’ont pas été respectées.

Toit & Moi a réagi ce lundi midi. Le président du conseil d’administration de Toit & Moi s’étonne de cette information et relève que le dossier n’a pas encore été débattu par le conseil d’administration de la SWL. « Il tient à rappeler qu’à ce stade, la société Toit & Moi n’a toujours pas reçu de notification officielle de la société wallonne du logement. Les motivations de cette potentielle décision ne sont dès lors pas connues », poursuit le communiqué de Toit & Moi. « Au regard de la décision adoptée par le conseil d’administration de la SWL, nous examinerons la régularité et la pertinence des arguments sous tendant leur décision. Un conseil d’administration de Toit & Moi devrait se tenir cette semaine encore pour prendre position. »