Mireille n'a pas bu ni mangé durant 5 jours: la directrice du home estime qu'elle ne pouvait pas l'hospitaliser sans avis médical

Jennifer Lejeune, une habitante de Jambes, se plaint des soins qui ont été apportés à sa maman, Mireille Closset, qui séjourne à la maison de repos La Pairelle, à Wépion. Depuis 5 ans, Mireille, âgée de 52 ans, souffre d’Alzheimer et ne peut plus s’exprimer. « Elle est d’abord venue à la maison, puis chez sa sœur. Comme le médecin nous a dit que c’était trop dangereux de la garder à la maison, elle a séjourné au Beau Vallon. Pour qu’elle intègre un home malgré qu’elle n’ait pas 60 ans, on a dû obtenir une dérogation », explique Jennifer.

En mai 2016, elle a intégré la résidence La Pairelle. « Quand on a visité le home, on l’a trouvé très bien. On nous a expliqué qu’elle recevrait des soins de la kiné et d’une ergothérapeute, qu’elle mangerait dans le restaurant, qu’elle participerait à toutes les activités, et qu’elle recevrait un bain tous les 8 jours, en plus de sa toilette quotidienne. »

