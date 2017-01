Epicura Hornu: des urgences deux fois plus grandes pour 2018!

Gros travaux pour de toutes nouvelles urgences à Hornu, investissements importants dans le service de cardiologie, système de téléphonie neuf, développement du service de gériatrie à Baudour, etc. Les projets de 2017 sont nombreux pour le site d’Epicura.

Cette année, le centre hospitalier Epicura fête ses 5 ans. L’occasion de faire le point sur les nombreux projets mis en route. « C’est une année charnière », déclare François Burhin, le directeur général.

Plusieurs leviers ont été actionnés en 2016. Exemple avec la spécialisation des urgences de Baudour, le transfert des patients amenés par le SMUR et autres ambulances vers le site d’Hornu, le service de gériatrie déplacé à Baudour, etc. En 2017, Epicura poursuit sur sa lancée et aborde plusieurs changements.

L’un des chantiers les plus importants concerne les urgences d’Hornu. « Le volume des patients est continuellement en croissance. Nous avons 10 % de patients en plus en 2016. Il est essentiel d’augmenter la surface d’accueil.

Pour l’instant, l’espace est trop petit et ce n’est pas toujours facile de gérer les arrivées », commente le directeur général. Au printemps prochain, une vague de travaux va démarrer au rez-de-chaussée, dans des locaux actuellement vides. « Le plateau complètement rénové sera dédié aux urgences. La superficie sera ainsi doublée et l’espace mieux aménagé pour gérer le flux des patients ». L’inauguration est prévue pour début 2018.

