Il tente de poignarder son ami avec un couteau de cuisine puis s'enferme chez lui

La victime, née en 73, se préparait pour sortir en ville avec son ami. Pour une raison inconnue, l’individu a saisi un couteau de cuisine et a tenté de porter deux coups, dont un au cou et l’autre au bras. La victime s’est défendue et n’est que légèrement blessée.

L’individu est ensuite sorti pour rentrer chez lui. En chemin, il a agressé sans motif apparent une personne âgée de 26 ans. Il s’est ensuite enfermé dans son domicile, toujours armé d’un couteau. Le PAB a réussi à l’interpeller.

Le magistrat de garde a dû attendre dimanche fin de matinée pour pouvoir auditionner l’auteur des faits. Ce dernier était vraisemblablement sous l’influence de stupéfiants. L’homme était déjà connu de la justice et le dossier a été mis à l’instruction, ajoute le parquet.