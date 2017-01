D3 amateurs: Quévy-Mons renoue avec la victoire contre Wavre (2-1)

Le RAQM a entamé 2017 de la meilleure des manières, soit en renouant avec la victoire. Grâce à des buts de Bastaens et Bah, les hommes de Christ Bruno ont battu Wavre 2-1.

Rapidement mené, le RAQM a su réagir et inverser la vapeur pour prendre la mesure de Wavre grâce à des buts signés Bastaens, le capitaine, et Bah. Grâce à ces trois précieux points, les premiers de 2017, le club reste dans le sillage des trois ténors que sont le RWDM, Rebecq et les Francs Borains.