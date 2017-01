D3 amateurs: les Francs Borains s'imposent facilement à Ganshoren (0-3)

Le RFB, qui avait bouclé l’année 2016 par trois victoires, poursuit sa belle série en allant s’imposer à Ganshoren (0-3) pour son match de reprise. Les buts ont été inscrits par Lai et Chaabi (2).

Et de quatre victoires en autant de matches pour les Francs Borains depuis l’arrivée de Nicolas Huysman, le nouveau coach. Le RFB n’a laissé aucune chance à Ganshoren, grâce à un but très rapide de Lai et un doublé de Chaabi.