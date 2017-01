Kosanovic après la gifle recue par le Standard contre le FC Bruges (0-3): "On a encore une chance de se qualifier pour les Playoffs 1"

Le capitaine des Rouches Alexander Scholz est un des seuls liégeois à avoir pris ses responsabilités en venant débriefer la rencontre perdue par le Standard face au leader brugeois (0-3).

« On a mal commencé la rencontre, avec une domination de Bruges puis le but qu’on encaisse après vingt minutes. Je me sens mal après cette défaite, j’ai l’impression qu’on n’a pas donné assez. On commet une erreur, puis une seconde erreur, et voilà… Malgré ça, on n’a pas donné tant que ça à nos adversaires. Mais quand les choses se passent comme aujourd’hui, c’est très dur de se relever. On a déjà un match qui arrive dans quatre jours et on n’aura pas d’excuses. Le départ de Trebel ? C’est un bon joueur mais il y a toujours une solution. Nous allons revenir », déclarait ainsi le défenseur danois.

Milos Kosanovic était lui aussi très déçu de la prestation de son équipe et du résultat final, mais restait étrangement confiant pour la suite : « On doit garder la tête haute, on doit faire mieux. Je ne sais pas expliquer cette lourde défaite, je n’ai pas de réponse. Mais on doit se reconcentrer pour la suite. De mon point de vue, avec le système du championnat belge et où tout le monde peut battre tout le monde, on a encore une chance de se qualifier pour les Playoffs 1, surtout avec l’équipe qu’on a. Cette semaine sera importante pour la suite. »

Pour rappel, le Standard se déplace à Eupen jeudi soir avant de se rendre à Anderlecht dimanche.