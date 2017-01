La Flandre va supprimer les téléphones d'urgence orange le long des autoroutes

Ces téléphones permettent d’être mis en ligne avec un opérateur, qui transmet ensuite l’appel au service compétent. Cependant, aujourd’hui, la très grande majorité de la population dispose d’un GSM, rendant les appareils orange bien moins utiles qu’auparavant.

Un constat chiffré par l’agence publique flamande: en 2000, 27.000 appels avaient été dénombrés au nord du pays, pour 5.000 dix ans plus tard et plus que 3.172 en 2014. Ce qui équivaut à une moyenne de deux coups de fil par téléphone d’urgence par an. L’entretien de chacun de ces appareils coûtant 750 euros annuellement, cela rendait les appels trop coûteux.

Les boîtiers orange seront mis hors service et recouverts à partir de lundi. Une dizaine d’entre eux seront exposés dans un musée et les autres seront recyclés. Une mesure qui permettra à la Flandre d’économiser un million d’euros par an.

Les téléphones se trouvant dans les tunnels resteront, quant à eux, actifs jusque fin mai 2017 et seront remplacés par un autre système d’appels d’urgence.