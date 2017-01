Frédéric prévenu de vol devant le tribunal correctionnel de Mons: «une cagoule pour club échangiste»!

Frédéric, la petite trentaine, le jure devant le tribunal de Mons : il n’est pas un dealer. Il n’est pas non plus un voleur à l’étalage. Mais la juge n’a pas l’air de trop le croire.

Acte un. Frédéric roule en excès de vitesse sur l’autoroute. Il se fait intercepter par la police, qui perquisitionne sa berline : elle trouve 100 gr de cocaïne ! « C’est pour un ami », jure-t-il.« Je roule vite car j’ai hâte de lui donner ce paquet encombrant. » Perquisition à son domicile : là, la police trouve, bien cachée, une cagoule, des colsons et une pince. Me Pol Descamps, son avocat, espère obtenir son acquittement. « On fait grand cas de cette cagoule… qui a des grands yeux et une grande bouche. Chez lui, on a aussi trouvé trois cartes de membres à un club échangiste ! »

Un club qu’il fréquente apparemment sans sa compagne, qui n’était pas au courant de cet objet ! « Et les colsons et la pince, c’est pour des séances sado-maso, peut-être ? », persifle Thiebaut Ruth, substitut qui ne le croit pas innocent une seconde.

Second dossier dont le prévenu a à répondre : un vol à l’étalage au magasin H&M de la galerie Cora de Hornu. Il aurait tenté de passer à la caisse avec son caddie rempli de chaussures et de prêt-à-porter féminin, pour une valeur approchant les 600 euros.« Ce n’est pas moi, mais quelqu’un qui a usurpé mon identité », tente de justifier Frédéric.

Jugements dans un mois.