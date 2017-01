Les Belges en Premier League (direct): Kabasele marque pour Watford, De Bruyne, Alderweireld et Dembélé titulaires

La 22e journée de la Premier League débute ce samedi et verra de nombreux Belges en action. Chelsea (52 pts) reste en tête du classement, suivi par Tottenham et Liverpool avec 45 points chacun.

Ce samedi, plusieurs Belges devraient monter sur la pelouse dans le cadre de la 22e journée du championnat anglais.

Bournemouth/Watford (2-2)

En visite à Bournemouth, Watford a ouvert le score grâce à un but de de la tête de Kabasele (24e). Sur un corner, le Diable rouge a sauté plus haut que tout le monde pour inscrire son deuxième but de la saison en Premier League.

Il avait également marqué en Coupe d’Angleterre, début janvier. King a égalisé pour Bournemouth en début de seconde période (48e). Deeney a redonné l’avantage aux visiteurs (64e) mais Afobe a remis définitivement les deux équipes à égalité (82e). Watford, 24 points, est quatorzième.

Crystal Palace/Everton (0-1)

Le match entre Crystal Palace et Everton mettait aux prises Christian Benteke d’un côté à Romelu Lukaku et Kevin Mirallas de l’autre. Tous étaient titularisés.

Benteke a été le premier à se mettre en évidence. Sa tête heurtait la transversale (9e). Lukaku imitait son concurrent pour la place d’avant-centre des Diables rouges en tirant, du gauche, sur le poteau (34e).

Quant à Mirallas, il trouvait le gardien Hennessey sur sa route (17e). En fin de match, Coleman s’infiltrait dans le rectangle et fusillait Hennessey pour offrir la victoire à Everton (87e).

Everton, 36 points, occupe la septième position. Crystal Palace, 16 points, est dix-huitième et premier relégable, à 2 longueurs du premier sauvé, Swansea.

Stoke City/Manchester United (1-1)

Manchester United a arraché le nul 1-1 à Stoke dans les derniers instants de la partie grâce à Wayne Ronney (90e+4) qui devient le meilleur buteur de l’histoire du club avec 250 buts, soit un de plus de les 249 de Bobby Charlton.

Stoke avait ouvert le score sur un but contre son camp de Mata (19e). Marouane Fellaini a débuté la rencontre pour United. Il a cédé sa place à Rashford en début de seconde période (56e). Du côté de Stoke, le jeune Julien Ngoy, 19 ans, est monté au jeu à la 73e minute à la place de Shaqiri.

Manchester United pointe en sixième position avec 41 unités. Stoke, 28 points, est neuvième.

West Bromwich/Sunderland (2-0)

West Bromwich Albion a battu Sunderland 2-0. Fletcher (30e) et Brunt (36e) ont assuré le succès de WBA.

Nacer Chadli est resté 81 minutes sur la pelouse dans les rangs de WBA. Du côté de Sunderland, Adnan Januzaj a cédé sa place à Anichebe peu après l’heure de jeu (66e) et Jason Denayer a été remplacé par Borini à dix minutes du terme.

WBA, 32 points, est huitième. Sunderland est lanterne rouge (15 points).

Manchester City/Tottenham (direct 0-0)

Trois Belges seront encore en action dès 18h30. Seul Vertonghen ne fera pas partie du duel, le Diable rouge s’étant blessé et étant à l’arrêt pour plusieurs semaines. Kompany fait, quant à lui, son retour sur le banc.

Manchester City : Bravo, Zabaleta (C), Otamendi, Kolarov, Clichy, Yaya, Silva, De Bruyne, Sane, Sterling, Aguero.

Tottenham : Lloris (C), Walker, Dier, Alderweireld, Wimmer, Rose, Wanyama, Dembele, Eriksen, Dele, Kane