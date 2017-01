Mons: les Retro Movies font leur grand retour au Plaza Art avec «Qui veut la peau de Roger Rabbit?»

Absents des écrans depuis un an, les « Retro Movies » feront leur grand retour le 12 février prochain, au Plaza Art. Ces séances de cinéma déjantées avaient créé la hype à Mons en rassemblant des fans de cinéma autour de films cultes des années 80 et 90 tels que E.T. l’extraterrestre, Retour vers le Futur ou encore Gremlins. L’équipe de cinéphiles derrière le concept a choisi le Festival International du Film d’Amour de Mons pour démarrer une toute nouvelle saison et c’est le film « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » qui sera projeté.

Réalisé par Robert Zemeckis et produit par Steven Spielberg pour le compte des studios Disney, « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » fit un véritable carton à sa sortie en 1988, puisqu’il rapporta 349 millions de dollars à travers le monde. Reprenant les codes du film noir, « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » suit le détective privé Eddie Valiant, incarné par Bob Hopkins, chargé d’une enquête par le lapin Roger Rabbit, lequel soupçonne sa fiancée, la sublime Jessica, de l’avoir trompé.

À l’époque, ce long-métrage fut considéré comme une vraie révolution. Car pour la première fois, des personnages de cartoon côtoyaient à l’écran de manière crédible des acteurs réels. À l’heure du numérique, les effets spéciaux ont certes, un peu vieilli, mais ils conservent ce charme désuet des films des années 80. Un côté vintage dont sont justement avides les aficionados des « Retro Movies ».

Pourtant, ce jeudi, la petite équipe de bénévoles qui organise l’événement a retenu son souffle au moment d’annoncer le titre du film sur sa page Facebook. L’avalanche de likes et de partages qui a suivi les a néanmoins rapidement rassurés. « Cela faisait un an que nous n’avions plus fait de Retro Movies. On se demandait si le public allait continuer à être présent… », confie Sandy Lemoine.

« Roger Rabbit » signe le début d’une nouvelle saison pour ce rendez-vous cinéphile devenu incontournable, et qui cultive son caractère inattendu. Sandy et ses complices ont en effet toujours fonctionné dans une logique de one-shot et surtout en favorisant les films familiaux des années 80. « Les Retro Movies n’ont jamais eu pour ambition d’être un ciné-club. Le concept perdrait de sa force. Deux ou trois séances par an, c’est pas mal, précise-t-il. Par ailleurs, le but n’a jamais été de remplir la salle mais d’avoir des gens de tous les âges et de tous les horizons. Aux Retro Movies, on croise des mecs tatoués, des adolescents, des mères avec leurs enfants, des geeks, etc. Des fans nous demandent de projeter Alien ou Star Wars mais c’est beaucoup trop « geek » et ces films ont souvent été programmés ces dernières années. Or, l’idée des Retro Movies est de redécouvrir un film au cinéma », souligne le Montois.

Les Retro Movies, c’est davantage qu’une simple séance de cinéma. Il faut y être allé pour se rendre compte de l’ambiance bon enfant et déjantée qui y règne. « On prend les spectateurs par la main dès leur arrivée au Plaza. Nous organisons une petite expo avec des artistes locaux. Ils peuvent prendre des photos avec les personnages du film. L’idée, c’est de les mettre tout de suite dans l’ambiance. Puis, on fait un blind-test pour rire avec des lots de brocante : des VHS, des vieux vinyles, etc. »