Obama "de retour" sur Twitter: "Hey, salut tout le monde! Est-ce que ce truc fonctionne toujours?"

Le tout récent ancien président des Etats-Unis Barack Obama a repris vendredi le contrôle de son compte Twitter personnel (@BarackObama) d’une façon très personnelle. "Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on?" (Bonjour tout le monde! De retour aux vieilles méthodes. Est-ce que ce truc fonctionne encore?), a-t-il écrit avec humour.

«Michelle et moi partons pour de courtes vacances, après nous nous remettrons au travail», a-t-il ajouté, demandant à ses 81,9 millions de followers de partager leurs idées pour le futur via le site internet de l’Obama Foundation (Obama.org). «Je vous demande de croire non pas en ma capacité à créer le changement, mais en la vôtre», y lit-on.

L’ex-Première dame Michelle Obama a, elle aussi, tweeté pour la première fois depuis plus de trois ans via son compte personnel @MichelleObama. «Après huit ans extraordinaires, je prends une courte pause. Je serai de retour avant que vous ne le remarquiez pour travailler avec vous sur les problèmes dont nous nous soucions.»

La passation de pouvoir à Washington avec le nouveau président Donald Trump a également eu lieu sur le réseau social. Le milliardaire entré en fonction vendredi contrôle en effet désormais le compte @POTUS mais a déjà fait savoir qu’il continuerait aussi à utiliser son profil personnel. Sa femme Melania a hérité du compte @FLOTUS et le vice-président Mike Pence de celui propre à sa fonction (@VP).

Donald Trump a déjà tweeté quelques photos de son investiture et a remercié ses 14 millions de followers au nom de toute sa famille.