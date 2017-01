Australian Open: ESPN retire un commentateur accusé de propos racistes envers Venus Williams (vidéo)

La chaîne de télévision américaine ESPN a retiré vendredi de l’antenne un commentateur pour avoir comparé Venus Williams à un « gorille » lors de l’Open d’Australie, même si l’intéressé assure avoir prononcé le mot « guérilla ».

« Au cours d’une retransmission de l’Open d’Australie sur ESPN3, Doug Adler aurait dû faire plus attention à son choix de mots, explique ESPN dans un communiqué. Il a présenté ses excuses et nous lui avons retiré ses missions restantes. »

Mercredi, lors du match du 2e tour entre la soeur aînée des Williams et la Suissesse Stefanie Voegele, Adler, un ancien joueur aujourd’hui âgé de 59 ans, a dit: «Elle (Voegele) rate sa première balle de service et Venus lui saute dessus. On voit Venus entrer dans le court façon gorille. Elle charge.»

Adler a assuré avoir dit « guerilla » et non « gorilla ».

« Parce que les mots ‘gorilla’ et ‘guerilla’ se prononcent de la même façon, il est impossible de dire avec certitude quel mot Adler a utilisé », a commenté ESPN sur son site internet.

"She puts the Gorilla effect on. Charging". Just wtf. This is not cool @ESPNTennis @espn pic.twitter.com/L46Bwf6sEh