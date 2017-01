La comédienne Anny Duperey sera la marraine du 33e Festival du Film d'Amour à Mons

Le Festival international du Film d'Amour de Mons vient d’annoncer le nom de sa marraine : il s'agit de l'actrice et écrivain Anny Duperey !

Anny Duperey (69 ans) succède ainsi à la comédienne Nicole Calfan.

Comédienne et auteure, Anny Duperey a plusieurs cordes à son arc. Véritable passionnée, elle se destine à une carrière artistique depuis un très jeune âge. D'abord la peinture, puis pour l'amour des textes, l'art dramatique. A 19 ans, l'artiste en herbe brûle les planches en jouant avec Elvire Popesco, dans « La mamma ». S'en suit pour Anny Duperey, une voie toute tracée vers l'art des mots. Durant une dizaine d'années, elle joue Shakespeare, Giraudoux, Dario Fo et bien d'autres au Théâtre de la Ville, avec Jean Mercure et la compagnie de Jean-Louis Barrault.

En 2005, elle incarne la Dame en Rose dans une pièce adaptée du texte d'Eric-Emmanuel Schmitt « Oscar et la Dame rose ». Un rôle qui la marque profondément. Cette histoire d'un enfant qui va mourir l'interpelle. Puisqu'Anny Duperey fait également l'expérience très jeune d'un drame effroyable, qu'elle partagera avec nous dans ses livres, « Le Voile noir » et « Je vous écris ». Grande férue de littérature, elle se lance tout naturellement et avec brio dans l'écriture d'une dizaine de livres.

Le cinéma n'est pas en reste. La comédienne a le 7e art dans la peau. Elle joue dans plus d'une centaine de films avec les plus grands, Alain Resnais, Jean-Luc Godard ou Sydney Pollack, pour en citer quelques-uns. Mais c'est avec son interprétation de Catherine Beaumont dans la série « Une famille formidable » qu'elle connaît un succès fulgurant auprès du grand public.