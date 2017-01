Le football est encore gelé ce week-end: voici toutes les remises prévues, région par région

De la neige et du verglas sur certains terrains.

Le froid, la neige et le verglas vont encore une fois empêcher de nombreux clubs de football de jouer ce week-end. Tous les comités provinciaux du sud du pays ont annoncé une remise générale pour ce week-end alors que la Division 3 amateurs ACFF B a également décrété une remise.

Voici le point, région par région, des remises de matches de football. Cet article sera mis à jour régulièrement durant la journée.

National

Sont remis du vendredi 20 janvier au lundi 23 janvier 2017 :

- Les matches officiels des équipes de jeunes U10 à U13

- Les matches officiels des équipes de jeunes U14 à U19

- Les matches officiels des équipes de réserves Amateurs

- Les matches de Division 3 amateurs ACFF B

Les matches amicaux et tournois sont autorisés.

Brabant wallon - Région de Bruxelles-Capitale

Pour le week-end des 20, 21 et 22 janvier 2017, la province de Brabant a décrété une remise générale de tous les matches du Brabant Wallon et de Bruxelles, à l'exception des équipes premières masculines et féminines.

Tous les matches amicaux du Brabant Wallon et de Bruxelles sont annulés.

Les rencontres des groupements corporatifs ABSSA et Interbanques sont également remises.

Toutes les rencontres des compétitions Voetbal Vlaanderen sont maintenues.

Province du Hainaut

Pour le week-end du 20 au 22 janvier 2017, le Comité Provincial du Hainaut décrète une remise générale de toutes les compétitions officielles en jeunes, réserves et équipes premières .

Tous les matches amicaux sont annulés à l'exception des matches se déroulant sur terrain synthétique ou en salle.

Province de Liège

Le Comité Provincial de Liège a décrété une remise générale des matches officiels et amicaux du vendredi 20 au lundi 23 janvier 2017 inclus.

Cela comprend les matches sur terrains synthétiques.

Les matches de la RIL sont également remis.

Province de Namur

Le comité provincial de Namur a décrété la remise générale de toutes les rencontres, y compris les matches amicaux, du vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2017 inclus.

Province de Luxembourg

Les championnats provinciaux reprendront le week-end des 11-12 février.