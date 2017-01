Scandale Publifin: Laurette Onkelinx estime que Stéphane Moreau "doit faire un pas de côté"

La députée fédérale et cheffe du groupe socialiste au Parlement a annoncé sur la VRT qu’elle souhaitait que le bourgmestre d’Ans et CEO de Nethys prenne une décision quant à son double mandat.

C’est lors d’une interview dans l’émission Villa Politica, sur Één, que la députée fédérale Laurette Onkelinx (PS) a réclamé que son confrère socialiste Stéphane Moreau, bourgmestre d’Ans et CEO de Nethys (dont l’intercommunale Publifin est actionnaire) prenne une décision quant à sa situation actuelle. « J’attends de voir ce que le parti va décider mais je pense qu’à un moment, il faut faire un choix dans la vie », explique Laurette Onkelinx. « Personnellement, je pense vraiment qu’il doit faire un pas de côté. (...) Il faut prendre des décisions très fortes et je fais confiance à mon parti de prendre ce type de décisions ».

« J’ai rarement été aussi indignée, scandalisée par ce qui se passe actuellement », clame sur la VRT la députée fédérale, avant de défendre le ministre wallon de Pouvoirs locaux Paul Furlan, remis en cause suite à l’implication de son chef de cabinet adjoint Claude Parmentier dans le scandale de l’intercommunale Publifin. « Je crois en sa sincérité. En Wallonie, il a préconisé beaucoup de mesures qui ont embêté bon nombre de mandataires. Je crois qu’on peut lui faire confiance. Et il va avoir à cœur d’aller plus loin pour faire encore plus d’efforts pour l’éthique politique ».

Elle affirme que les mandataires impliqués dans l’affaire Publifin doivent au moins rendre l’argent qu’ils ont perçu : « Je pense que la moindre des choses est de s’excuser et de rembourser ».