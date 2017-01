Elio Di Rupo: "Je connais bien cet endroit des Abruzzes, ce nouveau drame me touche énormément"

« Je connais bien ce coin des Abruzzes et cette station où le drame s’est produit. C’est une catastrophe qui provoque en moi une grande tristesse, cela me touche beaucoup. Cela s’ajoute à tous ces drames qui se sont produits ces dernières années: le tremblement de terre de L’Aquila en 2009, l’autre séisme tout aussi meurtrier qui a touché Amatrice et sa région il y a quelques mois. Et maintenant cette avalanche… Quand la montagne tremble, c’est terrible et les Abruzzes ont déjà payé un lourd tribut à ces phénomènes naturels. »

L’ancien Premier ministre a déjà visité ce coin du Gran Sasso, mais jamais en hiver. «Je n’ai jamais skié là-bas, je n’y vais qu’en été. Lorsque je skie, c’est dans les Alpes.»

Elio Di Rupo ne semble pas trop inquiet pour ses proches et connaissances. A-t-il déjà reçu des nouvelles? «Non, je n’ai pas arrêté de travailler depuis 7h ce matin. Je n’ai pas encore eu le temps d’appeler.»

La communauté des Abruzzes vivant en Belgique se retrouve ainsi touchée au cœur, une fois de plus. «Elle est relativement importante, mais moins que les Sardes ou les Napolitains et surtout moins organisée. Il y a donc un peu moins de rassemblements, mais j’ai déjà été invité quelques fois, à Mons ou à Charleroi.»