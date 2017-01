Enfin, le mercure va grimper mais restez prudents, le verglas ainsi que la neige s'annoncent encore ces prochains jours

Jeudi, malgré la présence en matinée de quelques nuages bas sur le nord du pays, la journée sera ensoleillée et il fera légèrement moins froid que les jours précédents, avec des maxima de +3º à la mer, +2º dans le centre et de -1 à -4º en Ardenne.

Jeudi après-midi, le temps sera ensoleillé mais froid, avec des maxima tout juste positifs en Basse et Moyenne Belgique et des valeurs de +3º à la mer et autour de +2º dans le centre du pays. En Ardenne, les températures resteront négatives avec des maxima jusque -4º. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est à nord-est, selon les prévisions de l’IRM.

Jeudi soir et dans la nuit, le ciel restera peu nuageux et le gel se généralisera. Les températures descendront jusque -2º à la Côte, -5º dans le centre et -11º dans les vallées ardennaises.

Vendredi, le temps sera à nouveau ensoleillé sur la plupart des régions mais toujours froid. Les maxima se situeront entre +2º et localement +4º en plaine, et entre 0º et -3º en Haute Belgique. Le vent sera faible à modéré, et modéré à la mer ainsi que dans le sud-est du pays, de secteur est à nord-est. Le gel nocturne restera généralisé et la nuit de vendredi à samedi sera étoilée, avec des minima compris ente -5º et -11º au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre -1º et -5º ailleurs.

Samedi et dimanche seront des journées lumineuses mais froides avec des maxima encore légèrement négatifs en Ardenne et légèrement positifs sur les autres régions.

Lundi, mardi et une partie de la journée de mercredi, des champs de nuages bas seront parfois bien présents mais le temps restera sec à quelques gouttes isolées près, ou quelques flocons en Ardenne. Mercredi en seconde partie de journée et jeudi, le ciel sera à nouveau bien dégagé. Les températures maximales évolueront peu. On gagnera parfois un ou deux degrés sur certaines régions.