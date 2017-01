Une pétition pour destituer Miss Belgique

Parlant d’un homme de couleur noire avec une émoticône en forme de caca, la belle s’était rapidement fait des ennemis sur le web et le Centre pour l’égalité des chances n’avait pas manqué d’ouvrir un dossier sur le sujet.

Sur le web, une pétition (dont on ne connaît pas l’instigateur) a donc été mise en ligne, lundi, le jour où Sudpresse vous a révélé l’information en exclusivité. Intitulée « Get Miss Belgium 2017 decrowned » (Pour une Miss Belgique découronnée), la pétition sur le site www.ipetitions.com, s’est fixé un objectif de 5.000 signatures et en avait déjà récolté près de 4.600 hier, à l’heure de mettre sous presse.

Bien souvent, les internautes (qui venaient principalement de Belgique mais aussi de France, de Suisse ou des Etats-Unis) qui ont signé ont ajouté un commentaire et n’y sont pas allés par quatre chemins. Pour eux, la Miss est clairement raciste et mérite de devoir rendre sa couronne.