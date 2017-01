Dour accueille son 10e championnat d'impro: gagnez deux pass!

Dix années de fou rire et de bonne humeur, trois soirées déjantées à venir. C’est en ces termes qu’est présentée la dixième saison du Dour Impro Match, une collaboration entre le centre culturel de Dour et la compagnie du Chambard.

Cette année, trois soirées spéciales sont encore proposées. Elles auront lieu, à partir de 20 heures, le vendredi 27 janvier, le 24 février et le 31 mars. « Ces soirées affichent complet depuis 10 ans, j’espère que ce sera encore le cas cette année, souligne, ravi, Guillaume Delcourt, responsable du centre culturel de Dour. Comme il s’agit d’improvisation théâtrale, nous avons opté pour la salle d’en dessous où le public est installé en arc de cercle autour des comédiens. C’est plus convivial, plus interactif. »

À chaque soirée, deux équipes de trois personnes s’affronteront en toute convivialité. Parmi elles, des gens qui jouent en équipe nationale. « Les spectateurs votent à chaque fois pour leur équipe préférée avec un carton deux couleurs, explique encore Guillaume Delcourt. Et quand ils trouvent ça vraiment nul, ils pourront lancer des pantoufles ! »

Pour ce 10 e anniversaire, de nombreuses surprises sont réservées au public. De nombreux cadeaux seront offerts, par tirage au sort, aux spectateurs présents.

L’entrée à ces soirées placées sous le signe de l’humour est de 6 euros en prévente, 9 euros le jour même. Infos et réservations au 065/761.847.

Gagnez deux pass

Nous vous proposons de gagner deux pass pour assister à ce Dour Impro Match. Chaque pass est valable pour deux personnes et pour les trois soirées proposées.

Pour participer au concours, rien de plus simple. Envoyez-nous un mail avec toutes vos coordonnées à l’adresse suivante :

laprovince@sudpresse.be

Inscrivez simplement « Concours Dour Impro ». Les deux gagnants seront tirés au sort parmi les réponses reçues. Vous avez jusqu’au mercredi 25 janvier, à 12 heures, pour participer.