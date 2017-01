Publifin: le ministre Paul Furlan ne démissionnera pas et affirme que les intercommunales sont "essentielles"

Avant le passage de Paul Furlan devant le Parlement wallon, le chef du groupe MR au Parlement wallon et bourgmestre de Herve Pierre-Yves Jeholet s’est présenté à la tribune pour poser les questions de l’opposition libérale au ministre wallon des Pouvoirs locaux. « L’heure est grave pour la démocratie et l’avenir de la Wallonie. (...) Paul Furlan a les pouvoirs locaux mais il ne s'occupe des intercommunales. Qui s'occupe des intercommunales ? (...) Nous attendons vos réponses car ce sont vos déclarations qui ont jeté un certain trouble. Peut-être n'étiez-vous pas au courant. Mais c'est grave. Peut-être avez-vous trop de compétences. Peut-être les pouvoirs locaux ne sont plus votre priorité mais il y a alors négligence. Mais si vous étiez au courant, c'est encore plus grave aujourd'hui », explique-t-il.

« Sommes-nous prêts à débattre de la rationnalisation des services publics ? De la suppression d’un tiers des administrateurs en Wallonie ? Est-on prêt à débattre des intercommunales ? Ce sont des réformes de fond qu’il faut ! », clame Pierre-Yves Jeholet. « Les mandataires qui trichent, il faut les sanctionner et les faire payer ! »

(Photo : Belga/Thierry Roge)

Hazée : « Les systèmes de contrôles ont été bloqués »

« Soit vous saviez et c'est grave, soit vous ne saviez pas et c'est grave aussi », rappelle pour sa part Stéphane Hazée, chef du groupe Ecolo au Parlement wallon, évoquant le conflit d’intérêts de Claude Parmentier, chef de cabinet adjoint du ministre Paul Furlan et mandataire au sein d’un comité de secteur de Publifin. « Le ministre et le gouvernement ont eux-même bloqué les systèmes de contrôles de ces structures », affirme-t-il. « Ces gens détruisent notre démocratie, il est temps de les empêcher d'agir ».

Dimitri Fourny, chef du groupe cdH au Parlement wallon, rend de son côté hommage à l’homme qui a révélé le scandale Publifin, Cédric Halin (cdH), échevin des Finances à Olne. « Il faudra vérifier, il faudra limiter, il faudra sanctionner ceux qui ont triché », explique-t-il. Il propose ainsi une série de mesures dont la publication des rémunérations des mandataires publics, la publication des intérêts de tous les mandataires et le payement de ces mandataires à l’aide de jetons, et non d’un salaire fixé à l’avance.

Des députés réclament la démission du ministre

Frédéric Gillot, député wallon du PTB, se veut également véhément envers les mandataires de Publifin. « Tous pouvaient savoir ce qui s’est passé. C’est le comportement inverse de ce que le citoyen attend des politiques », clame-t-il. « Pour nous, Mr Furlan, votre démission est souhaitable. Vous ne pouviez pas ne pas savoir. (...) Les personnes concernées doivent, elles, rembourser ce qu’elles ont gagnés grâce à ces comités de secteur ».

André-Pierre Puget, député indépendant, affirme pour sa part que « tous, oui, tous (les partis) étaient au courant ». Il réclame également la démission du ministre.

Collignon : « Reverser les revenus à Publifin »

Le chef du groupe PS au Parlement wallon Christophe Collignon s’est également présenté à la tribune. « Ces comités de secteur des intercommunales ont été vidés de leur substance, les mandataires ne se présentaient quasiment pas ou peu aux réunions tout en touchant leurs émoluments, c’est ce qui pose problème », explique le député wallon. « Je souhaite qu’au terme de l’enquête autour de Publifin, les mandataires reversent les revenus qu’ils ont touché à l’intercommunale ou à des œuvres de charité ».

M. Collignon s’est également attaqué à l’opposition, lançant aux députés wallons du groupe MR : « Si vous vouliez être au courant des choses, il vous suffisait de vous retourner et demander à Mme Defranc-Firket, qui était au CA de Publifin ». Il termine par ailleurs son intervention en affirmant sa « confiance » à Paul Furlan, confirmant que le PS ne compte pas lâcher le ministre des Pouvoirs locaux.

(Photo : Belga/Thierry Roge)

Furlan : « Les intercommunales servent pour nos citoyens »

Après toutes ces interventions, Paul Furlan est enfin venu à la tribune du Parlement wallon. « Je suis déterminé à l’ensemble de vos questions avec la plus grande transparence », introduit-il. « Pour débuter, Mr Parmentier a démissionné, non pas à cause des faits, mais à cause de la polémique qui a pris de l’ampleur. (...) Est-ce que je savais? Je vous confirme que non. Est-ce que j'aurai pu savoir? Évidemment, oui, mais je n'ai pas cherché à le savoir ».

« Ensuite, les intercommunales, en Wallonie, servent pour nos citoyens. Ils permettent de gérer les hôpitaux, l’électricité, les routes... Il ne faut pas jeter le discrédit sur ces structures publiques qui sont essentielles pour notre vie quotidienne, et encore moins sur ceux qui travaillent dans ces intercommunales », précise Paul Furlan. « J’ai reçu un premier rapport sur Publifin et sa gestion. Sa conclusion est que l'administration souhaite faire remarquer que quelque soit sa conclusion sur la légalité, ces pratiques sont contestables sur un plan éthique, conclusion à laquelle je souscris totalement », explique-t-il.

Il réaffirme qu’il y a une « responsabilité collective » des quatre grands partis wallons, en raison de la décision des mandataires de Publifin de voter les rémunérations qu’ils ont pu toucher ces dernières années. Le ministre rappelle ensuite que des procédures de contrôle ont été mises en place ces dernières années sous la majorité PS-cdH au gouvernement wallon. « J'ai multiplié les initiatives pour renforcer le contrôle du pouvoir local », confie-t-il, avant d’évoquer de nouvelles pistes de réformes : un screening annuel de tous les organismes supra-communaux, l’absence de rémunérations sans travail effectif, un plafond pour les administrateurs publics, un cadastre des rémunérations des mandataires publics...

Jeholet : « Ou bien vous démissionnez, ou bien vous remettez vos fonctions »

Les députés ont ensuite pu répliquer aux réponses de Paul Furlan. Pierre-Yves Jeholet (MR) ne se satisfait pas des pistes proposées et affirme pour sa part que le ministre « n’a pas les capacités de réaliser les réformes indispensables » et demande une nouvelle fois la démission de Paul Furlan. « Ou bien vous prenez vos responsabilités en démissionnant M. Furlan, ou bien vous remettez vos fonctions sur les Pouvoirs locaux au ministre-président ». Stéphane Hazée (Ecolo) confirme également que le ministre « est fragilisé ». Bref, Paul Furlan est une nouvelle fois mis à mal mais ne semble pas près de présenter sa démission.