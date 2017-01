Rédaction en ligne

La nuit de lundi à mardi, une personne a jeté une brique dans la fenêtre de la salle à manger de Gaëtana, en pleine nuit. Elle habite la cité des Aubépines et depuis des mois elle fait fasse à des agressions, des insultes, etc. Notre locataire compte porter plainte contre le Logis Saint-Ghislainois. « Je me plains depuis des mois et on ne fait rien ! » clame-t-elle.