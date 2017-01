Enlèvement de la petite Grace: l'enfant a été déposé devant une habitation par quelqu'un qui a frappé à la porte

Selon nos confrères de la Gazet van Antwerpen, un habitant de la Merksembaan a été alerté par des coups à sa porte d’entrée ce lundi soir, vers 23 heures. Lorsqu’il a ouvert la porte de son habitation, il a vu le bébé. Au même moment, un voisin, qui avait entendu des pleurs de bébé, arrivait en courant. Ils ont alors découvert un bébé bien emmitouflé et en bonne santé.

Les deux voisins ont ensuite appelé la police. Rapidement sur place, les agents ont comparé la photo de Grace sur leur smartphone et ont immédiatement fait le lien. Grâce à ses boucles d’oreilles, Grace a pu être identifiée, peut-on lire sur GVA.be.

Vendredi soir, le compagnon de la mère et le frère de celui-ci ont débarqué au camping de Pincemaille à Estinnes-au-Mont, où elle logeait. Le premier l’a frappée d’un coup de machette au visage et lui a enlevé l’enfant qu’elle avait dans les bras. Placés sous mandat d’arrêt ce week-end pour enlèvement de mineur et tentative de meurtre, les deux frères ont nié toute implication et ont refusé de dire où se trouvait le bébé.