Schaerbeek: une mère enceinte décède après l'incendie de sa maison alors que ses deux enfants sont grièvement blessés

Un important incendie s’est déclaré, tôt, ce mardi matin, rue Fernand Séverin à Schaerbeek. La mère de famille, qui était enceinte, a sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes. Il est décédée des suites de ses blessures. Deux de ses enfants sont entre la vie et la mort.

Un incendie s’est déclaré mardi matin, vers 6h30, dans un immeuble à appartements situé rue Fernand Séverin à Schaerbeek et a fait au moins sept blessés, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Nord (Schaerbeek-Evere-Saint-Josse-ten-Noode). Une mère est décédée des suites de ses blessures après avoir sauté par la fenêtre. Deux de ses enfants sont grièvement blessés et ont été transportés à l’hôpital dans un état critique. Le père de la famille et deux agents de police ont également été légèrement blessés.

(Belga)

L’incendie s’est produit au troisième étage de l’immeuble, où vit la famille. Les pompiers ont pu maîtriser les flammes mais la cause de l’incendie reste inconnue.

(Belga)

Le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Pierre Meys, a lui évoqué huit personnes blessées.