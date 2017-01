Mauvaise nouvelle pour les fans de la bande à Bono: le concert de U2 à Bruxelles est déjà sold out

Les places pour le concert de U2 à Bruxelles, prévu au stade Roi Baudouin le 1 er août prochain, étaient mises en vente ce lundi sur le coup de 10h sur les sites proximusgoformusic.be et ticketmaster.be. Moins d’une heure plus tard seulement, tout était parti.

La performance, qui marque le 30 e anniversaire de l’album « The Joshua Tree », affiche donc déjà sold out. Une liste d’attente a été mise en place, précisent nos confrères de la RTBF.

La bande à Bono débutera sa tournée en Amérique du Nord le 12 mai et la poursuivra en Europe à partir du 8 juillet. Cette tournée marque donc le trentième anniversaire de la sortie de l’emblématique album de la formation irlandaise « The Joshua Tree », sur lequel figure entre autres le titre « With or without you ». La première partie des étapes européennes de la tournée sera assurée par Noel Gallagher’s High Flying Birds.