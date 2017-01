Neufmaison: repérée par un label londonien, Ciinderella B, 24 ans, prépare son 1er album avec l'équipe d'Adele

C’est un rêve devenu réalité pour la jeune chanteuse Ciinderella Bounoider. Il y a 4 ans, elle quittait Neufmaison pour Londres, afin de lancer sa carrière musicale. Elle ne parlait alors pas un mot d’anglais. À force de multiplier les concerts, elle a fini par se faire repérer par plusieurs labels. Aujourd’hui, Ciinderella prépare son premier album entourée de techniciens qui ont côtoyé les plus grands : Adele ou encore les Rolling Stones.

Malgré ses origines marocaines et chiliennes, Ciinderella B chante en anglais et français.

Ce n’est pas pour rien que son prénom (Ciinderella) signifie « Cendrillon », en français. Car la jeune Saint-Ghislainoise vit un véritable conte de fées outre-Manche. Si elle a commencé à étudier la musique tardivement, vers 14 ans, elle se rattrape aujourd’hui en préparant son premier album entourée de véritables professionnels. Mais tout ça ne s’est pas fait sans mal... « L’acclimatation n’a pas été facile. Quand je suis arrivée à Londres, je faisais du couchsurfing. C’est-à-dire que je dormais sur le canapé chez des gens. Je suis tombée sur de bonnes et de mauvaises personnes. Je voulais jouer de la musique partout et apprendre l’anglais, donc je me suis immergée dans la langue. Je ne restais pas avec des francophones, j’essayais de parler anglais mais au début, les gestes aident beaucoup », s’amuse la jeune femme.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans la Province de ce mardi ou dans notre édition numérique