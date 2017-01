Ecole Don Bosco à Quiévrain: 7 élèves légèrement intoxiqués au CO

C’est peu après 12 h que cela s’est passé. L’école secondaire Don Bosco de Quiévrain a échappé au pire. L’établissement a été évacué et fermé. Et pour cause, une forte concentration de CO a été mesurée au niveau des installations de chauffage. Seuls 7 élèves ont finalement été légèrement touchés.

« J’ai en fait aperçu une épaisse fumée noire sortant de la cheminée de l’école, ce qui signifie qu’il y a une combustion incomplète qui se fait, explique l’adjudant Renaut de la caserne de Quiévrain qui a dirigé l’intervention avec le lieutenant Bouarfa de Dour. La caserne se situe en effet non loin de l’école. Nous nous sommes donc rendus sur place. Ils m’ont expliqué qu’un entretien de la chaudière était justement prévu pour ce mardi. J’ai pris des mesures au niveau de la chaudière. Et là, on a mesuré un fort taux de CO. C’était 5 fois plus que la norme. »

La décision est donc rapidement prise. Il faut évacuer l’école, élèves et personnel. Tout s’est déroulé dans le calme. Plusieurs camions de la caserne de Quiévrain ainsi que 4 ambulances sont arrivés sur place. Devant l’école, la chaussée a dû être fermée à la circulation.

Les secouristes ont vérifié l’état de santé des élèves. Sept d’entre eux se plaignaient de maux de tête notamment, voire de nausées ou d’étourdissements. Ils ont été emmenés à l’hôpital par mesure de précaution. Les autres élèves ont pu rentrer chez eux. L’école a donc été fermée tout l’après-midi. « Elle sera également fermée ce mardi », souligne la bourgmestre de Quiévrain. Concrètement, l’établissement ne pourra pas rouvrir ses portes tant que la situation ne sera pas réglée.