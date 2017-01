Le procès interrompu reprend normalement aux assises du Hainaut

Belga

La cour d’assises du Hainaut a rendu un arrêt lundi après-midi et déclaré les poursuites recevables dans le procès de Mohamed Ouachani et de Mohamed Amerzoug, accusés d’un vol avec violence avec circonstances aggravantes : ils ont tué leur victime, Marc Meunier (ancien patron des chaussures Delcambe). En matinée, M e Thierry Moreau avait demandé à la cour de déclarer les poursuites irrecevables compte tenu du fait que son client, Mohamed Ouachani, était indigent et qu’il bénéficiait de l’aide juridique. La cour a rendu un avis contraire, motivé par la jurisprudence, et le procès a pu reprendre avec la lecture de l’acte d’accusation.