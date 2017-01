Deux ans de prison pour le djihadiste montois

Soupçonné d’avoir participé en qualité de dirigeant aux activités d’un groupe proche d’Al-Qaïda, Mohammed B. a écopé d’une peine de deux ans de prison pour son implication, bien que limitée, dans les activités du groupe terroriste. Le tribunal n’a cependant pas estimé qu’il avait directement participé aux activités du groupe en Syrie ou ailleurs, ni qu’il en était l’un des dirigeants. Cette dernière prévention a d’ailleurs été écartée par le tribunal correctionnel de Mons qui clôturait ce lundi son premier procès lié aux activités terroristes.

Le tribunal a considéré que les dénégations de Mohammed B., qui réclamait son acquittement, n’étaient pas suffisamment crédibles par rapport aux éléments du dossier (déclarations de sa première épouse, son parcours, ses comptes Facebook). «Le tribunal a estimé que les activités de Mohammed B. étaient très limitées, raison pour laquelle la peine est très modérée», a indiqué son conseil, Me Castiaux.

Détenu depuis son arrestation à l’aéroport de Zaventem en octobre 2016, Mohammed B., âgé de 28 ans, a affirmé être parti en Syrie en avril 2014 pour vivre «selon la charia, se repentir de ses erreurs passées et se faire pardonner ses fautes». Converti à l’islam radical, il a reconnu, lors de ses premières auditions, qu’il avait suivi une formation de dix jours en Syrie où il a notamment appris à tirer à la kalachnikov. Son ex-épouse belge et ses enfants l’avaient aussi rejoint durant quelques mois avant de revenir en Belgique en raison «des conditions de vie difficiles». Mohammed B. s’est ensuite remarié en Syrie et s’est installé en Turquie avec sa nouvelle épouse et leurs enfants.

Pour sa part, le parquet général estimait que «toute la panoplie de la radicalisation» se trouvait dans ce dossier et avait réclamé une peine de prison de six à huit ans.