Procès lié au meurtre de Marc Meunier à Mons: l'avocat de M. Ouachani demande de déclarer les poursuites irrecevables !

M e Thierry Moreau, le conseil du Maubeugeois Mohamed Ouachani, a demandé ce lundi à la cour d'assises du Hainaut à Mons de déclarer les poursuites irrecevables dans le procès lié au meurtre de l’ancien patron des chaussures Delcambe survenu à Hyon, en décembre 2011. Durant ses explications, il a notamment été question de l'aide juridique. Au cas où il ne serait pas suivi, M e Moreau a demandé à ce que les jurés puissent visiter une prison, endroit où Mohamed Ouachani, l’un des deux accusés (l’autre étant Mohamed Amerzoug), passe sa vie depuis quatre ans et demi. La cour s'est retirée à midi pour délibérer.

Mohamed Ouachani et Mohamed Amerzoug répondent du meurtre de Marc Meunier.

E.G. et D.R.

C’est désormais devenu une habitude dans le dossier lié au meurtre de Marc Meunier (commis rue de La Licorne à Hyon dans la nuit du 17 au 18 décembre), l’audience de ce lundi n’a pas commencé comme elle aurait dû, avec la lecture de l’acte d’accusation. A la place, c’est M e Thierry Moreau qui a pris la parole, pour faire part de ce qu'il considère être un incident juridique.

Selon l’un des conseil de Mohamed Ouachani (depuis peu), deux droits de l’homme ont été violés « d’une manière non réparable », à commencer par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui garantit un procès équitable, « et notamment l’assistance gratuite d’un avocat, quand l’accusé est sans ressources, ce qui est le cas ici », a-t-il détaillé durant une longue explication lundi matin.

Deuxième droit évoqué, l’interdiction de discrimination. « Les riches et les pauvres ont les mêmes droits, il faut garantir l’égalité des armes », a insisté M e Moreau aux côtés de son client qui, lui, s’est délecté des explications de son conseil. Réaction naturellement différente du côté des parties civiles, et d’un Jean-Philippe Mayence choqué, ayant du mal à cacher son exaspération.

Pour le conseil de Mohamed Ouachani, l’assistante gratuite et l’égalité des armes sont loin d’avoir été respectées dans ce procès. « La défense de Monsieur Ouachani n’est pas du tout la même qu’une personne ayant les moyens de payer un avocat... Si un accusé sans ressources ne trouve pas un avocat qui veut travailler à perte, il ne sera pas défendu... Il est interpellant de constater que les droits de notre client dépendent de l’honneur d’un tiers. C’est une violation irréparable, le procès ne peut donc pas se tenir. Oui je défends Monsieur Ouachani, mais pas pendant le temps économique qui me fais vivre...Par ailleurs, j'ai besoin de conseillers techniques et je ne peux pas les avoir », a notamment clamé M e Moreau.

L'avocat de Mohamed Amerzoug, M e Mairiaux, n'a pas suivi la demande de son confrère, tandis que l'avocat général Marc De Brackeleer a parlé de faux débat. « L e procès doit se poursuivre, ce débat n’a pas à se tenir ici, j’invite plutôt l’avocat à interpeller le ministre de la Justice, celui du Budget, des Finances... Dire maintenant que tout n’a pas été fait c’est un peu tard... »

Vers midi, la cour s'est retirée pour délibérer par rapport à la demande de M e Thierry Moreau. Après rédaction de l'arrêt, l'audience reprendra à 14h.