Trois policiers interpellés dimanche pour comportements inadéquats: ils étaient ivres en service

Trois policiers de la zone Bruxelles-capitale/Ixelles ont été interpellés dimanche après avoir été retrouvés saouls dans un café samedi soir alors qu’ils étaient armés et en uniforme, a indiqué lundi matin le commissaire de police Christian De Coninck par communiqué, confirmant une information relayée par La DH.

« Nous confirmons l’interpellation hier de membres de notre zone de police. À l’heure actuelle, nous ne détenons pas encore tous les éléments. Une enquête est en cours. Nous attendons les résultats mais soyez assurés de notre volonté de faire la lumière sur cette affaire. Si les faits s’avèrent exacts, ce que la suite de l’enquête devra déterminer, les mesures nécessaires seront prises. En effet, jamais nous ne tolérerons au sein de notre corps de police de comportements inadéquats et encore moins quand ceux-ci mettent en péril la bonne exécution des devoirs et missions qu’il nous incombe de relever de façon entière et responsable », a souligné le porte-parole de la police locale.

Selon cette source, les trois inspecteurs, véhiculés par une voiture de service, étaient ivres dans un café situé chaussée de Louvain, à Schaerbeek. Lorsque les policiers de la zone Nord, prévenus des faits par des clients choqués, sont intervenus sur les lieux, l’un des hommes a tenté de s’enfuir, précise le quotidien. Une enquête disciplinaire a été ouverte à l’encontre des trois policiers qui ont été transportés à l’hôpital pour y effectuer une série de tests.