Bruxelles: le colis suspect contenait un pistolet à eau

Le Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs (SEDEE) s’est rendu sur place peu avant 9h, mais finalement, plus de peur que de mal. « Le perimètre a été levé et la circulation a été rétablie », confirme Ilse Van De Keere, porte-parole de la police locale.

La police avait conseillé aux riverains d’éviter les environs de la rue Fossé-aux-Loups. Un périmètre avait été mis en place tandis que la Stib avait stoppé la circulation des bus 29, 66 et 71 entre la Gare centrale et De Brouckère sur ordre de police.