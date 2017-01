Le transfert de Trebel du Standard à Anderlecht fait réagir les supporters des deux camps sur Twitter: entre choc, incompréhension et dégoût

Le transfert d’Adrien Trebel, qui portait le brassard de capitaine du Standard il y a encore quelques semaines, pour le club rival d’Anderlecht, a été largement commenté dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Insultes (que nous ne publierons pas), dégoût, incompréhension, déception, fatalisme, tout y est passé, d’un côté comme de l’autre.

Avec déjà en point de mire le duel entre les deux clubs, à Bruxelles, le 29 janvier prochain. Un Clasico qui risque d’être encore plus chaud que d’habitude.

Adrien Trebel signe au #RSCA . Niveau trahison et mentalité, c'est 0.

#Trebel on sait que nos transferts de janvier sont souvent des ratés...mais la on bat des records.cest un plan Z le rouquin

Calmez vous Avec #trebel , il a un demi cerveau peut être mais il a jamais rien dit de mal Sur Anderlecht. Ça me dérange Moins Que defour

@adrientrebel Vous n'avez aucun honneur. Maintenant récupérer 4M pour une chèvre et de plus que les mauves refassent encore les (1) #Trebel

@adrientrebel mêmes erreurs qu'avec Defour,Ezekiel ou Cyriac me fait rire. Au revoir petit roux #Trebel (2)

C'est pas plus votre coupe, c'est la coupe de la famille du Standard et tu n'es plus un des nous. #rscl #Trebel @adrientrebel pic.twitter.com/cQrRBycVpI