150.000 visiteurs en 2020, l'ambition du PASS à Frameries

Depuis deux ans, le PASS dépasse largement les 100.000 visiteurs. « On rêve d’atteindre les 150.000 en 2020 », dit Arnaud De Coster, qui dirige le service de communication du parc d’aventures scientifiques. L’année 2017 sera un tournant, marqué par de nouvelles expos et animations bien sûr, mais aussi par la réouverture de bâtiments importants de l’ancien charbonnage. Dont le plus symbolique : le châssis à molettes.

Dans notre nouvelle édition digitale, Arnaud De Coster et Nathalie Cimino (responsable des expositions) présentent les nouveautés 2017. « On va rouvrir les bâtiments historiques du PASS, qui étaient fermés depuis 2011 : l’ancienne recette (le bâtiment sur pilotis) et l’ancienne salle des machines, sur trois étages. Et on pourra à nouveau monter au châssis à molettes, par l’escalier »... A lire en cliquant ici.