Mons-Borinage: Évacuer les toxines après les fêtes

A.U.

La période des fêtes amène avec elle son lot d’excès, qu’ils soient gastronomiques ou autres... Une fois passée cette période de surabondance, vient le temps des bonnes résolutions. Un dernier bout de galette des rois et c’est parti : le moment de « détoxifier » son foie et « revitaminer » son corps. À Mons et dans la région, on surfe aussi sur la vague « détox » avec des aliments, des menus et même des postures de yoga dédiées à éliminer les excès.