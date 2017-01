Roisin / St-Symphorien: une comédie pour Mathis

M.C.

On leur avait dit que leur enfant ne parlerait pas, ne serait même pas capable de les regarder un jour... Mathis, aujourd’hui âgé de 8 ans, fait beaucoup, beaucoup mieux que ça ! Depuis quatre ans, ses parents, Pino et Lucie Miceli, se battent pour que leur fils autiste continue à évoluer dans les meilleures conditions. Mais cela coûte cher. Alors cette famille de Roisin est à la recherche du moindre soutien financier et multiplie les initiatives. Le mois prochain, une pièce de théâtre (une comédie) sera donnée à Saint-Symphorien au bénéfice de l’ASBL fondée par les Miceli.