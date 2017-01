Météo: le gel revient sur l'ensemble du pays et nous accompagnera toute la semaine qui vient

Le gel est en train de revenir sur l’ensemble du pays et ne devrait plus guère nous quitter dans les prochains jours. Des plaques de glace ou des averses de neige pourraient rendre les routes glissantes. L’IRM lance donc un avertissement.

Dimanche, le temps restera froid et hivernal. A l'approche d'une zone pluvio-neigeuse qui descendra sur la France, le ciel se couvrira puis des précipitations sous forme de pluie ou de neige fondante envahiront l'ouest du pays en cours de journée. Elles glisseront le long de la frontière française et se transformeront en neige en arrivant sur la botte du Hainaut et le sud de la province de Namur. Sur le nord et l'est, le temps restera généralement sec mais quelques averses hivernales ne sont pas exclues. Les températures maximales varieront entre -3 degrés et +5 degrés en allant des Hautes Fagnes vers la région côtière. Le vent modéré d'ouest à nord-ouest faiblira puis s'orientera au sud.

Les dernières chutes de neige quitteront notre pays vers le sud durant la nuit de dimanche à lundi. La nuit sera calme avec retour d'éclaircies à partir du nord en fin de nuit. Risque de brouillards givrants. Neige ainsi que plaques de glace et de givre pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. Les températures redescendront entre -7 degrés dans les Hautes Fagnes et 0 degré en bord de mer. Le vent deviendra faible de direction variable.

Ce lundi, on notera d'abord la présence de nombreux nuageux bas, de brumes et de brouillards givrants. Quelques flocons seront possibles dans l'est et quelques gouttes de pluie au littoral. Au fil des heures, des éclaircies vont apparaître pour finalement prendre le dessus sur la plupart des régions. Il fera froid avec des maxima de -5 ou -4 degrés sur le relief et légèrement positifs ailleurs. Le vent sera faible ou modéré de nord à nord-est.

Mardi, le temps sera sec avec de larges éclaircies et quelques champs nuageux. Avec des maxima de -7 à +1 degrés, le froid s'accentue encore.

De mercredi à vendredi, il fera plus nuageux dans le nord du pays avec, jeudi et vendredi, éventuellement quelques gouttes isolées. Le soleil restera par contre très généreux dans le sud.