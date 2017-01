Appel à la prudence: la phase de pré-alerte routière sera déclenchée à partir de minuit

Selon les dernières prévisions météorologiques, de nouvelles précipitations hivernales persisteront par intermittence samedi soir et pendant la nuit sur l’ensemble de la Wallonie. Celles-ci prendront la forme de neige au Sud du sillon Sambre-et-Meuse et pourront donner lieu à une accumulation de cinq centimètres. Ailleurs, il s’agira plutôt de neige fondante et de pluie. Les températures deviendront progressivement négatives, en particulier sur le massif Ardennais, où on attend jusqu’à -5 degrés avec formation de verglas.

La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires: rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d’épandage. Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires.

Les usagers de la route sont appelés à la plus grande prudence, en particulier sur le réseau secondaire ainsi que sur les ponts et bretelles d’accès aux autoroutes. Ils sont également invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus hiver) et ne pas dépasser les épandeuses.

L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit, lui, un verglas au sol généralisé qui rendra les routes glissantes et dangereuses. Une alerte orange est en vigueur dans toutes les provinces wallonnes et à Bruxelles jusqu’à dimanche matin.